Il Fiorentino vince ancora allo scadere: 2-1 alla San Marino Academy

Sette punti in tre partite: il Fiorentino continua a stupire e infila il secondo successo consecutivo. 2-1 alla San Marino Academy al quale non basta l'ennesima buona prestazione per portare a casa i primi punti stagionali. Nel primo tempo succede tutto nel giro di 4 minuti: al 10’ passa il Fiorentino. Abouzziane ed El Ardoudi duettano due volte alla perfezione, alla fine ci pensa il 19 a bucare Alessandro Casadei con un colpo da biliardo all’angolino. Neanche il tempo di festeggiare, però, che la San Marino Academy perviene all’immediato pareggio: Giacopetti non aggancia il cross dalla destra, Alberto Riccardi si e con un diagonale mancino - preciso e potente - non lascia scampo a Benedettini. 1-1 e si riparte da capo. I rossoblu di Leo Acori, assente in panchina per motivi familiari, cercano il nuovo vantaggio e quasi lo trovano con Galeone: sinistro affilato dal limite, fuori di poco.

Il match resta molto equilibrato, il Fiorentino però approccia meglio la ripresa: Belward ha l'occasionissima per il 2-1 quando si presenta a tu per tu con Alessandro Casadei ma l'estremo difensore dell'Academy si distende e gli dice di no. Vicino allo specchio ci va anche Salemme con un diagonale in volée, ad alto coefficiente di difficoltà.

L'Under 22 di Matteo Cecchetti non resta a guardare e ci prova con Simone Santi: dopo l'eurogol con il Domagnano il 10 prova a ripetersi, destro deviato in maniera impercettibile ma decisiva da Benedettini. Di là il migliore dei secondi 45 è sicuramente Belward: serpentina dell'80 che calcia in un fazzoletto, Casadei la vede all'ultimo ma è bravo a respingere. Dopo una gran partita però il portiere sammarinese cade a due minuti dalla fine: Abouzziane da fuori, Casadei respinge corto e Belward segna il più facile dei gol. Ma anche uno dei più pesanti perché vuol dire 2-1 Fiorentino che reggerà fino alla fine.