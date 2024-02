FUTSAL Il Fiorentino vince il derby, la Folgore batte il Murata

Il Fiorentino vince il derby, la Folgore batte il Murata.

Serata ricca di emozioni, quella che ha determinato gli esiti del diciannovesimo turno di Campionato Sammarinese di Futsal. A partire dagli scoppiettanti incontri di Fiorentino, che hanno confermato i due club che hanno messo le mani sugli ultimi dieci titoli quali le più serie candidate al successo finale. I Rossoblù hanno imposto la loro egemonia anche sui cugini del Tre Fiori, infilando la vittoria diciotto in altrettante uscite di regular season. Punteggio in equilibrio fino all’ultimo terzo di gara per effetto delle reti di Lorenzo Burioni e Busignani, quest’ultimo a segno anche al 44’ per il momentaneo tris. Prima Cevoli, poi Zafferani, hanno siglato gli acuti del definitivo 4-1.

Delicata l’altra sfida disputata a Fiorentino, che ha messo a confronto Murata e Folgore. Il club di Falciano si è confermata un passo avanti, ma le buone notizie per il nuovo progetto tecnico dei Bianconeri non mancano di certo. La partita è stata infatti combattuta ed equilibrata per tutti i sessanta minuti, che hanno prodotto nove reti totali per il successo di misura dei giallo-rosso-neri. Al vantaggio immediato di El Attar rispondono Biordi e Pellegrini, che insieme a Pasqualini spingono la rimonta della Folgore fino al 3-1, contestata nel recupero del primo tempo dall’ex Thomas Felici. Nella ripresa Chezzi e Belloni continuano nel tira e molla del parziale, che il capitano della Folgore – con una doppietta – trasforma in vittoria.

Questi i risultati:



Murata - Folgore 4 - 5



Tre Fiori - Fiorentino 1 - 4



Libertas - Tre Penne 2 - 1



San Giovanni - Juvenes/Dogana 2 - 7

Virtus - Cosmos 4 - 1

La Fiorita - Domagnano 1 - 1

Faetano - Cailungo 2 - 3













I più letti della settimana: