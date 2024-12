SERIE D Il Forlì non fa sconti, il San Marino cede 3-1 Capolista che conquista la quinta vittoria di fila, per i Titani è la decima sconfitta stagionale.

La quinta vittoria consecutiva del Forlì coincide con la decima sconfitta stagionale del San Marino. I biancoazzurri perdono 3-1 sul campo dei Galletti e restano al penultimo posto in classifica con il Fiorenzuola. E pensare che il primo spunto da segnalare sarebbe proprio di marca biancoazzura con Miglietta. La conclusione viene respinta da Martelli, poi l'azione prosegue con un nulla di fatto. La partita si sblocca al 16'. Azione spettacolare del Forlì che parte dalla destra con Macrì. Il numero 10 la mette al centro, il colpo di tacco di Petrelli libera per la conclusione Gaiola che in corsa batte Branduani. Il Forlì continua alla ricerca del raddoppio. Gaiola chiude un bel triangolo sulla destra e mette al centro, la sfera arriva sul secondo palo senza concretizzare l'azione. I padroni di casa ci provano su palla inattiva, il colpo di testa di Campagna è centrale, non ci sono problemi per il portiere sammarinese. All'intervallo il Forlì è avanti 1-0. Nella ripresa il raddoppio dei biancorossi arriva dopo 3 minuti. Gaiola firma la personale doppietta con un gran gol al volo sul cross di Mandrelli. Palla sotto l'incrocio e Forlì sul 2-0. La squadra di Miramari legittima il vantaggio con un'altra bella azione. Mandrelli pesca in area Petrelli, sulla conclusione il portiere salva, poi arriva Gaiola che centra la traversa. Il Forlì la chiude al 53', ripartenza dei romagnoli con Petrelli che serve Farinelli, il giocatore del Forlì punta la porta e batte in diagonale Branduani. 3-0 del Forlì e partita in ghiaccio. La squadra di casa non si ferma e continua a costruire e in più di un'occasione potrebbe anche firmare il 4-0. Il San Marino si rivede nel finale di partita quando il direttore di gara concede un calcio di rigore per un fallo in area. Sul dischetto Arcopinto accorcia le distanze e rende meno ampio il passivo. Il Forlì vince 3-1 e continua il suo ottimo campionato, per il San Marino ancora una sconfitta, i biancoazzurri hanno raccolto solo 1 punto nelle ultime quattro partite.

