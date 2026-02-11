Il futsal femminile riparte dal CSI con la San Marino Academy

SRV_FUTSAL_FEMMINILE_11022026

Appena nata e si è subito dovuto trovata sul campo, la San Marino Academy di futsal femminile. Un progetto federale volto a far rinascere il calcio a 5 donne del Titano, ripartito a livello amatoriale dal CSI, provincia di Forlì. Chiuso il girone della prima fase al 5° posto, le biancazzurre ora spareggeranno col Lugo, 4ª nell'altro gruppo, per l'accesso al girone “vincenti”, anticamera delle fasi nazionali. Di per sé già un risultato, considerando che la squadra è stata assemblata appena in tempo utile per il suo anno zero.

"Il campionato sta andando abbastanza bene, per come siamo partiti - dice l'allenatore, Mattia Casadei - è stato un progetto dove ci siamo visti a due settimane all'inizio del campionato, quindi abbastanza ridosso, però tutto sommato siamo contenti per i risultati che stiamo avendo. Nella rosa della squadra abbiamo 15 ragazze al momento, anzi 17 perché due purtroppo si sono infortunate, quindi al momento non vengono. La rose è abbastanza varia, perché ci sono sia ragazze di età un po' più alta che ragazze della primavera che ci vengono a dare una mano".

Il gruppo è molto eterogeneo: giocatrici di futsal, qualche neofita, elementi delle giovanili della San Marino Academy a 11, appassionate di pallone ed ex calciatrici a 11, alcune delle quali con in curriculum Serie A e B con la San Marino Academy. Tra queste, la storica attaccante sammarinese Yesica Menin: "Parlando con i dirigenti, visto che sono team manager nella San Marino Academy, mi hanno raccontato di questa nuova esperienza e lì per lì ci ho pensato. Piano piano mi hanno convinto e ho cercato di aiutare un po' la squadra a crescere in questo nuovo progetto. Parecchie le conosco già da vecchie esperienze, molte di loro erano ferme e hanno deciso di ricominciare con questa nuova esperienza".









