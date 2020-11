FUTSAL Il Futsal in Danimarca per continuare a stupire

La “Wonderful Copenhagen” è grigia. Giusto il tempo di metterci piede e poi via verso l'hotel. Lo sport resiste al Covid, ma gel e protocolli vengono prima di qualsiasi curiosità. Dentro la bolla dunque ad aspettar domani. In un Paese che i visoni hanno mandato in lockdown, ma che sul campo parte dal 2-1 dell'andata. Una partita che San Marino vuole giocarsi e che per Michele Moretti potrebbe essere l'ultima di una carriera cresciuta di pari passo con la sua Nazionale.

Nel video l'intervista di Michele Moretti (Laterale).

