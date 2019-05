Il Futsal sceglie la regina

Interviste a Gianni Galli (allenatore Murata Futsal) e Roberto Chiaruzzi (allenatore Fiorentino)

Una ha fatto percorso netto, l'altra è campione uscente e dunque vien da sè che la finale tra Fiorentino e Murata sia anche la finale più giusta.

Per i bianconeri che a metà campionato hanno perso Mattioli e con Casadei appena rientrato, è stato il gruppo la base dell'ennesima stagione da protagonisti. Nato per vincere il Fiorentino, ha vinto tutte le partite. Manca solo l'ultimo atto per coronare una stagione perfetta e il pronostico a favore non carica di pressione i ragazzi di Chiaruzzi. Il tecnico guarda alla finale con grande serenità.

