Il futuro della Nazionale in attesa del nuovo CT

San Marino celebrava i 90 anni di storia della Federcalcio ma a far festa è stata solo l'Inghilterra. Di fronte a quasi 4mila spettatori, i vice campioni d'Europa hanno strapazzato la squadra di Franco Varrella con un pesante 10 a 0. A far la parte del leone, è stato Harry Kane che ha segnato 4 gol ed ha raggiunto Lineker a quota 48 reti. Chiuso il girone di qualificazione, come sempre è tempo di bilanci. La Nazionale Sammarinese ha rimediato 10 sconfitte in altrettante partite, un gol segnato, quello di Nanni contro la Polonia, e 46 subiti.

Numeri impietosi anche se Varrella preferisce guardare ai progressi dei calciatori biancoazzurri ed evidenzia i risultati ottenuti nel quadriennio: "Questa Nazionale è stata l'unica - ha affermato il CT - a fare punti in classifiche internazionali". Non è proprio così, considerando che in precedenza la Nazionale Sammarinese aveva pareggiato 0 a 0 con la Turchia, 1 a 1 in Lettonia e strappato un altro pareggio in casa contro l'Estonia. Intanto si guarda al futuro, considerando che Varrella è arrivato a fine mandato. Difficile prevedere una sua conferma anche se il Commissario Tecnico sottolinea il lavoro di staff tecnico e Nazionale: "Credo che si possa sempre fare meglio ma noi qualcosa di buono l'abbiamo fatto".