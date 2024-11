EUROPEO UNDER 17 Il Galles ne fa 6 a San Marino La Nazionale sammarinese U17 cede 6-0 al Galles nell'ultima partita del girone di qualificazione all'Europeo di categoria

Qualcosa di buono e positivo c'è sempre come l'ottima partita di Luca Pennacchini, migliore in campo dei suoi, sottolineata anche dal CT Bonesso nel dopo gara, come l'ingresso di Lorenzo Canarezza che ha dato più vivacità al reparto offensivo, come qualche giocata di Arlotti e lo stesso Grandoni capace di far respirare la squadra in più occasioni. Ma è chiaro che il risultato in questa terza gara valida per le qualificazioni al campionato Europeo di categoria è molto severo.

Gallesi imprendibili soprattutto sugli esterni con Pita da una parte e Rhodes dall'altra. Il gol che sblocca la partita arriva al minuto 25 con William Grainger. Il rammarico è che queste grandi Nazionale il gol se lo dovrebbero guadagnare, in diversi casi, in particolare in questo primo centro, sembra tutto fin troppo facile.

A stretto giro arriva il raddoppio ancora con lo scatenato numero 16 Grainger, che pensate compirà 16 anni tra 4 giorni. In precedenza si diceva degli esterni, i quali fanno impazzire la difesa dei biancoazzurrini anche nella ripresa Rhodes grande qualità e William Grainger fa At Trick e si porta a casa il pallone. Decisamente evitabili il quarto di Allmark, il quinto Newman e il sesto di Deswsbury. Con un po' più di attenzione era possibile contenere il gap. Nel finale l'unico vero tiro in porta di San Marino è quello del nuovo entrato Lorenzo Canarezza. Allo stadio di Acquaviva, nella terza partita valida per le qualificazioni all'Europeo Under 17, Galles batte San Marino 6-0

