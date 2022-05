Il giugno caldo delle Nazionali, tra Nations League e qualificazioni europee

Con le ottime prove di marzo ancora vivissime nella mente, le nazionali sammarinesi si affacciano a un avvio di giugno colmo di impegni. Cominciamo dalla Maggiore: dopo il bis di amichevoli, nelle quali ha messo in difficoltà la Lituania e ben figurato con Capo Verde, Fabrizio Costantini affronterà i suoi primi impegni ufficiali da CT. In 10 giorni, i biancazzurri disputeranno 3 delle 4 partite del girone di Nations League. Partite che saranno trasmesse sul canale sportivo di San Marino RTV: in diretta quelle in trasferta, in differita quelle interne.

Si parte giovedì 2 giugno, alle 18, in casa dell'Estonia, retrocessa dalla Lega C dopo il ko nel playout con Cipro. I baltici rievocano uno dei ricordi più dolci del calcio sammarinese, lo 0-0 strappato a Serravalle nelle qualificazioni a Euro 2016. Con Manzaroli in panchina e, in campo, tanti degli attuali componenti del gruppo: da Simoncini a Vitaioli, passando per Palazzi, Manuel Battistini, Enrico Golinucci, Rinaldi e Hirsch. 2 ko risicati negli altri precedenti, 2-0 nelle stesse qualificazioni e 1-0 nell'amichevole del 2002. Ciò non illuda sul valore dell'Estonia, che nelle recenti qualificazioni mondiali ha chiuso davanti alla Bielorussia, con 4 punti.









5 invece quelli raccolti, sempre nella corsa al Qatar, da Malta, capace di battere 3-0 Cipro e di pareggiare con la Slovacchia. Coi maltesi, San Marino giocherà per due domenica in fila, sempre per la Nations: in casa il 5 giugno, ore 15, e in trasferta il 12 giugno alle 20:45. Con Malta, che nella scorsa edizione finì seconda dietro le Far Oer e davanti a Lettonia e Andorra, c'è un solo precedente amichevole, nel 2012: fu 3-2 per gli isolani, con Danilo Rinaldi a firmare una delle marcature biancazzurre (l'altra di Manuel Marani). E tra queste due gare c'è una prima assoluta contro l'Islanda, da affrontare in amichevole, allo Stadium, giovedì 9 giugno, alle 20:45.

E poi c'è l'U21 di Matteo Cecchetti, che nella sua seconda da CT ha già messo in saccoccia il suo primo risultato utile, lo 0-0 col la Lettonia. Ora lo attendono le ultime due del biennio di qualificazioni europee, entrambe ostiche. Ci sono Polonia e Israele: terza e seconda nel gruppo, divise da un punto, si contendono un posto ai playoff e dunque hanno bisogno di vincere, possibilmente con tanti gol. Con la Polonia si gioca in casa il 2 giugno alle 20:30 – trasmessa in diretta su San Marino RTV - con Israele in trasferta, il 7 giugno, alle 18.