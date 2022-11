SERIE A FEMMINILE Il gol di Chiara Beccari ferma la Juventus Il terzo gol in serie A dell'attaccante italo sammarinese ferma le campionesse d'Italia.

Il gol di Chiara Beccari ferma la Juventus.

Terzo gol in serie A per Chiara Beccari, che la scorsa settimana era stata inserita nella top 11 del turno grazie al gol al Milan. L'attaccante italo sammarinese del Como ha segnato la rete del pari nella sfida valida per la decima giornata del campionato di serie A. La Juventus, campione d'Italia in carica, era passata in vantaggio nel primo tempo con Julia Angela Grosso. Nella ripresa è arrivata la rete del pari di Chiara Beccari che a Como è in prestito proprio dalle bianconere.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: