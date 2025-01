FUTSAL EURO UNDER 19 Il Kosovo colpisce 7 volte, San Marino con Andolina salva la bandiera (1-7)

L'esordio è durissimo, il Kosovo ne fa 7 e solo a tratti San Marino da l'idea di poter restare in partita. Si mette malissimo fin dall'inizio quando un po' di tensione, mista ad errori individuali porta una dote passiva di 2 gol in appena un minuto e mezzo. L'autorete di Barbano che apre i giochi è sfortunata, il raddoppio di Jashanica sfrutta invece un disimpegno errato che rivela tutte le difficoltà della serata. Difficoltà dalle quali però i ragazzi di Selva sono bravi a riemergere e a creare prima l'occasione per riaprirla e poi a riaprirla realmente con la punizione di Simone Andolina.

Il Kosovo però sembra avere una maggiore intensità, va a soffocare alto il palleggio sammarinese e Forcellini ci mette un paio di pezze importanti, prima che Syla realizzi il terzo gol e Musliu a stretto giro il quarto. Si va all'intervallo sull'1-4 che è già più di mezza sentenza.

La ripresa è nervosa, alla fine si conteranno 7 ammoniti in totale, mentre il Kosovo segna altre 3 volte. San Marino prova coraggiosamente a creare i presupposti per ridurre il gap, lasciando fatalmente spazi che gli ospiti occupano e sfruttano con poche eccezioni. Finisce con un punteggio largo la gara d'esordio, ora riposo, e poi domani l'Azerbaijan, occasione di riscatto o comunque per vedere il vero San Marino.

