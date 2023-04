Il lutto del calcio sammarinese per la scomparsa di Massimo Giorgini

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e l’Associazione Sammarinese Arbitri hanno appreso nella giornata di ieri della scomparsa di Massimo Giorgini, storico rappresentante della classe arbitrale del Titano per oltre vent’anni. Già assistente arbitrale, ha continuato a collaborare con l’ASA in qualità di Osservatore – ruolo che ricopriva da tre anni. Attualmente faceva parte anche del board dell’Associazione arbitrale, in qualità di consigliere. La FSGC, l’ASA e la famiglia del calcio sammarinese tutta si stringono attorno al cordoglio della famiglia, alla quale intendono esprimere le più sentite condoglianze.