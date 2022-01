Rinviati causa neve gli allenamenti delle Nazionali di San Marino in programma per questa sera. Alle 18.45 la Nazionale Maggiore del CT Fabrizio Costantini doveva ritrovarsi al San Marino Stadium e così non sarà a causa del manto erboso dello Stadio ricoperto dalla coltre bianca. Stesso problema anche per l'Under 21 del neo CT Matteo Cecchetti che doveva iniziare questa sera ore 19 a Serravalle B l'avvicinamento agli impegni di qualificazione ad Euro 2023.