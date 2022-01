NAZIONALI Il maltempo ferma le Nazionali Sammarinesi

Il maltempo ferma le Nazionali Sammarinesi.

Rinviati causa neve gli allenamenti delle Nazionali di San Marino in programma per questa sera. Alle 18.45 la Nazionale Maggiore del CT Fabrizio Costantini doveva ritrovarsi al San Marino Stadium e così non sarà a causa del manto erboso dello Stadio ricoperto dalla coltre bianca. Stesso problema anche per l'Under 21 del neo CT Matteo Cecchetti che doveva iniziare questa sera ore 19 a Serravalle B l'avvicinamento agli impegni di qualificazione ad Euro 2023.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: