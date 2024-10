Il match clou finisce in parità. La Virtus resiste in 10 nell'ultima mezz'ora

Il primo pericolo poteva essere rappresentato dal meteo ed invece a Montecchio ne pioggia ne nebbia si gioca regolarmente il match clou della sesta giornata, la super sfida delle ultime stagioni La Fiorita – Virtus. Nei gialloblu brillano gli ex Murata Cicarelli e Affonso, l'attaccante rifinisce per Gasperoni che conclude alto. Stessa sorte per Zaccaria il 24enne non inquadra la porta difesa da Passaniti. Nei primi 45 più disinvolta la squadra di Ceci che fa girare il pallone più velocemente.

Nuovo pericolo al quarto d'ora con una doppia opportunità sulla quale la difesa della Virtus trova il modo di chiudere in angolo. Numero di Affonso che va via in velocità ne salta tre poi va al cross, la sfera arriva dalla parte opposta nuovo traversone ed è lo stesso Affonso ad impegnare Passaniti in angolo. Il portiere viene chiamato in causa più volte, in questo caso è Marco Gasperoni a sollecitarlo. L'ottimo Passaniti , però sbaglia clamorosamente l'appoggio, Cicarelli riceve e può fare tutto quello che vuole, il brasiliano opta per un pallonetto che finisce la sua corsa sopra la traversa.

Occasione colossale gettata via dall'ex Murata. Per vedere la Virtus pericolosa occorre attendere il minuto 43 Tortori per l'ex Rimini Pezzi, la conclusione da buona posizione, non va a bersaglio. E ad inizio ripresa continua il festival dei gol mancati: Brighi di testa, Passaniti ancora decisivo. Dall'altra parte è la Virtus ad avere una grandissima opportunità, si alza Tortori, è il palo a salvare Vivan. La Fiorita si salva e ribalta il campo con un contropiede ben orchestrato, ma quando si arriva in zona gol manca sempre qualcosa. Ivan Buonocunto, grande numero per liberarsi al tiro, c'è una deviazione, è solo angolo.

Dalla bandierina sfera per Benincasa che sotto misura non trova la porta. Minuto 19, Benincasa apre il gomito su Mazzotti, l'arbitro ha una indecisione poi torna sui suoi passi ed estrae il secondo giallo Virtus in 10. Vibranti proteste neroverdi con un uomo in meno per la restante mezz'ora di gioco recupero compreso. Paradossalmente è una Virtus che nonostante l'inferiorità è capace di compattasi bene, e di limitare al massimo la profondità alla squadra di Ceci e creare anche qualcosa: De Lucia ci prova, senza trovare la porta. L'unica palla gol vera arriva con il colpo di testa di Semprini, Passaniti ancora attento. Ancora Virtus in proiezione offensiva con Sabato, Vivan respinge. Prima del triplice De Lucia allarga il braccio, La Fiorita chide ma non ottiene il calcio di rigore. Allo Stadio di Montecchio, La Fiorita – Virtus 0-0