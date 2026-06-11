Il mercato del Tre Penne si muove in uscita

Il Tre Penne muove i primi passi per la nuova stagione sportiva e lo fa salutando nove giocatori che hanno fatto parte della rosa per questo anno. Saluta dopo quattro stagioni il terzino classe 1999 Giacomo Nigretti, che nella stagione 2025-2026 ha fornito tre assist per i suoi compagni. In difesa salutano dopo un anno Angelo Gregorio ed Epson Mosquera, quest’ultimo arrivato durante il mercato invernale.

Non vestiranno più biancazzurro anche i sammarinesi Mirko Palazzi, Alessandro D’Addario e Filippo Berardi, per lui 14 gol in Campionato. Infine, la società saluta anche Filippo Fabbri, Gianluca Turchetta e Imre Badalassi. L’attaccante italiano è stato il capocannoniere della squadra di Città con 18 gol tra Campionato e Coppa Titano.

Nel frattempo il direttore sportivo Luca Bollini, confermato per la prossima stagione, è già al lavoro per allestire la squadra del prossimo anno.







