PRELIMINARE Il mini-torneo di Champions si gioca in Albania: la Folgore affronta il Prishtina

La notizia del giorno è doppia, per quel che riguarda il turno preliminare di Champions League. La più recente, in ordine di ufficializzazione, riguarda la sede: saltate le Far Oer per problemi di covid, si gioca in Albania, con date confermate per il 22 giugno (semifinali) e 25 giugno (finale). A mezzogiorno invece c'era stato il sorteggio: la Folgore – tornata nelle coppe dopo due estati d'assenza - è abbinata al Prishtina, fresco campione del Kosovo a 8 anni dall'ultima volta e alla quinta partecipazione europea di fila. Sin qui sempre Europa League, con 4 sconfitte, 3 pari e solo eliminazioni, una delle quali ai rigori coi lussemburghesi del Fola Esch.

Entrambe le semifinali si giocheranno alle 20: Folgore-Prishtina a Elbasan (sede anche della finale), mentre Durazzo ospita la sfida tra i faroesi del Torshavn e gli andorrani dell'Inter Club d'Escaldes. Chi vince il mini-torneo passa al primo turno di qualificazione di Champions League, le altre retrocedono al secondo turno di qualificazione di Conference League. Nel sorteggio, la Folgore era in bilico tra le due teste di serie Torshavn e Prishtina: nel ranking i campioni delle Far Oer sono 130 posizione sopra i kosovari, eppure la sensazione è quella di aver pescato l'avversario più ostico.

Nel servizio le parole di Mauro Duca, presidente Folgore.

