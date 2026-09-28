CELEBRAZIONI
Il Murata festeggia i 60 anni con una maglia celebrativa
60esimo anniversario della fondazione della società sportiva Murata: svelata la maglia celebrativa
Con molto piacere sveliamo la maglia celebrativa del 60° anniversario della fondazione della società. La maglia verrà indossata dalla squadra per la prima volta in occasione della finale di Supercoppa Sammarinese di Futsal Murata-Virtus, che si svolgerà in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo palazzetto di Serravalle.
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