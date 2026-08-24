Il Murata Futsal è in Ungheria per la Champions League

Un'estate fa, una squadra fa. A un anno dalle due vittorie e dall'impresa sfiorata, il Murata Futsal è di nuovo in Champions League. Stavolta in Ungheria, alle porte di Budapest: si comincia martedì alle 19 coi padroni di casa dell'Ujpest, mercoledì alle 16 ci sono i kosovari del Drenica e venerdì, alle 15, si chiude coi turchi del Sakarya Karasu.

Se nel '25 lottò per il passaggio del turno - battendo Yerevan ed Encamp e arrendendosi solo di misura al Forca - stavolta l'obiettivo è cementare un gruppo giovane e rinnovato in toto, in primis in vista della Supercoppa contro la Virtus.

Del Murata di allora sono rimasti Mattioli - unico reduce della scorsa stagione e ora capitano - e Belloni, in prestito proprio dalla Virtus per la Champions. L'altro innesto di coppa è il portiere Delvecchio, dal Cosmos, che sostituisce l'assente Carbonari.

Le parole di Fabio Belloni (laterale Murata Futsal):

Squadra totalmente nuova, una bella sfida, tutti giovani, quindi cercheremo di fare il massimo. Tutti ragazzi che hanno una gran voglia di fare, è tanto che ci prepariamo perché è più di un mese che già ci stiamo allenando, tutti hanno voglia di imparare, tutti hanno voglia di far bene, quindi daranno sicuramente il massimo. Quello che posso dire è che le prime due sono totalmente fuori categoria, l'ultima, come sempre, è la fascia più debole, proveremo a fare il possibile.

Oggi di nuovo nel Murata e domani invece avversario in Supercoppa, che effetto ti fa?

Sì, sono qua in prestito, ho accettato la chiamata di Nico con entusiasmo. Questa settimana sono qua, quando torniamo penseremo alla Virtus e a giocarci campionato e Supercoppa.







Nel video l'intervista a Fabio Belloni (laterale Murata Futsal)







