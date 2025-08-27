FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Il Murata Futsal riparte dallo Yerevan: oggi la prima in Champions League É il giorno di Murata-Yerevan, match d’esordio per i bianconeri di Massimiliano Spada nel mini-girone preliminare di Futsal Champions League. Tra i bianconeri squalificati Busignani e Moretti mentre tenterà il recupero in extremis Ghiotti.

45 minuti di distanza dall’hotel per arrivare alla Sports Hall di Kumanovo, teatro del mini-girone preliminare di Champions League che inizierà questo pomeriggio, alle 17.30. A tenere a battesimo il palazzetto ci sarà proprio il Murata Futsal, atteso dal match d’esordio contro gli armeni dello Yerevan. Poche informazioni sull’avversario ma un precedente sicuramente favorevole, che riguarda il Fiorentino capace nel 2023 di fermarli sullo 0-0 ed estrometterli alla corsa per il Main Round. Yerevan che, in questo raggruppamento, é la squadra di prima fascia. A completare il girone anche il Futsal Club Forca, quintetto macedone, e gli andorrani dell’Encamp che si affronteranno alle 20.30.

Non sarà sicuramente semplice per il Murata, che però si é preparato nel migliore dei modi. Anche se ci saranno due assenze pesanti per la prima sfida: sono squalificati, infatti, sia Danilo Busignani che Matteo Moretti. Il primo aveva rimediato un’espulsione per doppia ammonizione - fatalità del destino - proprio in quella partita di due anni fa contro lo Yerevan. Il secondo era stato “vittima” della prova TV, e squalificato a fine torneo. Tenterà il tutto per tutto per essere a disposizione, invece, l’argentino - di origini sammarinesi - Matías Abel Ghiotti che ha rimediato una distorsione nell’ultimo allenamento prima della partenza per la Macedonia del Nord. Il tecnico bianconero Massimiliano Spada ha dato le ultime indicazioni ai suoi nell’allenamento di rifinitura pre-partita. Prima il riscaldamento e l’attivazione con il pallone, poi il provare e riprovare gli schemi con l’obiettivo - per i campioni di San Marino - di memorizzarli. Lo Yerevan ha punti deboli sui quali colpire, ed é lì che il Murata proverà a far male. Potendo contare su giocatori che - tra Nazionale e Club - hanno accumulato tanta esperienza: tra questi c’è sicuramente Fabio Belloni.

Nel servizio l'intervista a Fabio Belloni, laterale Murata Futsal

