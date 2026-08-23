Il Murata futsal riparte - quasi - da zero. Albani: "Champions per fare gruppo in vista della Supercoppa"

Quest'anno la Futsal Champions League non sarà solo un premio per la stagione precedente, ma anche un'occasione di amalgama e rodaggio per un Murata ripartito, quasi, da zero. Della squadra che a primavera ha vinto scudetto e coppa, di fatto è rimasto solo il laterale Alex Mattioli, ora capitano e “costruttore” della rosa insieme al team manager Nicola Albani, che tornerà pure nei panni del giocatore.

Un'eccezione in una rosa dove regna la linea verde. Dalla San Marino Academy del calcio a 11 arrivano il portiere classe 2009 Balducci e i laterali Gasperoni e Tani rispettivamente 2009 e 2008. 2009 – e laterale – Marzi, promosso in prima squadra. Dal calcio a 11 arrivano pure il pivot Recober (Murese, Eccellenza lucana) e il laterale Semperlotti, dal Santarcangelo. Gli altri, dal campionato sammarinese: dal Fiorentino, insieme al nuovo allenatore Screti, il portiere Carbonari e il centrale Para; dal Cosmos il laterale Molinas e il centrale Cerquetti; poi i pivot Andolina, dal Pennarossa, e Severi, dal Tre Fiori. Infine il centrale Cesarini, rientrato dopo un anno di stop.

"Abbiamo investito su questa squadra giovane - spiega il team manager Nicola Albani - abbiamo preso come rinforzi dei ragazzi che secondo me possono dare tanto a questo nuova Murata, come Enzo Molinas, come Dario Carbonari, che sarà il nostro portiere per la stagione ma purtroppo non può essere con noi per la Champions. Per molti di loro è il primo passo nel futsal, diciamo che sono giocatori che vengono dal calcio perché comunque funziona così nel nostro piccolo, i bambini iniziano a giocare a calcio e poi vengono al futsal. È una squadra che ha tante motivazioni, ha tanta voglia di fare, di imparare. L'obiettivo principale adesso è appunto questa trasferta, creare un gruppo, creare sintonia fra di loro perché tutta la squadra è nuova, è rimasto solo Alex Mattioli dei veterani e quindi dobbiamo avere pazienza. Creare questo gruppo per poterci giocare la Supercoppa: ci teniamo tanto, sappiamo che sarà la partita di inaugurazione del nuovo impianto, quindi motivo in più per essere ancora più carichi per poter vincere un altro titolo".







