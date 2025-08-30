Il Murata Futsal vince ancora! 6-2 all’Encamp

Comunque vada, per il Murata Futsal sarà una spedizione storica. Mai un quintetto sammarinese aveva vinto 2 partite nel girone preliminare di Champions League e mai aveva vinto con un punteggio così ampio: i bianconeri si impongono 6-2 contro gli andorrani dell’Encamp ed ora sognano la qualificazione al Main Round. Dipenderà molto dal risultato del match delle 20.30 tra Yerevan e Forca.

L’approccio é quello di una squadra che sa di poter solo vincere: Jamicic, tiro deviato ed ennesimo palo esterno della campagna europea. Ma questa volta va bene così perché, dal corner successivo, capitan Busignani calcia dalla distanza e buca Aitor Rubio, sbloccandola dopo appena 45 secondi. 1-0 Murata, match che si mette in discesa e migliora a distanza di qualche minuto. Bella azione corale dei bianconeri, Busignani scucchiaia per Moretti, palla dentro ed Ercolani centra il palo. Si innesca però una carambola che porta la sfera oltre la linea di porta: é già 2-0 per gli uomini di Spada, perfetti in avvio. L’Encamp tenta una timida reazione ma Protti, come al solito, é attento sul tentativo di Clemente. Il Murata é sul pezzo e gioca bene: Jamicic inventa in direzione Maiani, ci vuole Rubio ad evitare il tris. Gli andorrani invece sono in confusione: sul rilancio con le mani di Protti, il portiere e il centrale si scontrano e lasciano a Jamicic la possibilità del comodo 3-0. Il croato non se la lascia sfuggire ed é al suo quarto centro in 3 partite. A suggellare un primo tempo da sogno prima Protti - riflessi felini per dire di no a Raventos - poi ancora Busignani. L’Encamp prova già con il portiere di movimento, il 18 capisce tutto ed é chirurgico ad infilare in porta il gol del 4-0. Copione che si ripete tale e quale a inizio ripresa. Encamp ancora con il portiere di movimento, altro intercetto - questa volta di Moretti - e gran precisione per mettere dentro un clamoroso 5-0. Quella che potrebbe sembrare una tattica suicida, visti i precedenti, alla fine porta al gol della bandiera andorrana: il 5-1 lo sigla Ferreira. Il leit-motiv del secondo tempo però é questo: Busignani sfiora la tripletta ma incoccia sul palo. Un calo di concentrazione porta al 5-2 degli andorrani guidati da Goncalves con Clemente, dopo la bella giocata di Trullà. Ma con questo Murata non ce n’è e - all’ennesimo tentativo - c’è gloria meritata anche per Mattia Protti. Una rete festeggiata da tutti, un 6-2 che rappresenta la miglior vittoria per una squadra di futsal sammarinese in Europa. Nel finale espulso Raventos per l’Encamp e finale con qualche secondo d’anticipo: abbracci e festeggiamenti, per un Murata da standing ovation.







