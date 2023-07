FUTSAL Il Murata infiamma il mercato con un grande acquisto Dal Fiorentino arriva Matteo Moretti

Il Murata Futsal infiamma il mercato. Entra a fare parte della rosa, infatti, Matteo Moretti classe 1999, giocatore della Nazionale, grande protagonista della stagione in cui è stato eletto il miglior giocatore del campionato vincendo scudetto e Coppa con la maglia del Fiorentino. E' un ritorno a casa per il laterale (era in prestito), giocatore veloce e tecnico, con il gol nel sangue. Si aggiunge a quelli di Thomas Felici, 27 anni, di ruolo universale, al portiere Angelo Casadei e suo fratello Paolo (pivot) e di Alex Mattioli (universale) nell'ultima stagione a La Fiorita assieme a Felici. Per quanto riguarda i volti nuovi, dopo l'italo marocchino Samir Artoum, la società comunica gli ingaggi di altri due giocatori. Arrivano alla corte di coach Cellarosi il pivot del Faetano Omar El Attar, classe 2001, pure lui sammarinese e il secondo portiere Raul Steven James (ex Libertas). “La società ha svolto un ottimo lavoro, mancano due pedine e la rosa a disposizione di Cellarosi sarà al completo – spiega Lorenzo Bugli, il dirigente responsabile del Murata Futsal – Sono tornati a casa giocatori importanti e per questo nutriamo l'ambizione di recitare un ruolo da protagonisti sul doppio fronte, cioè campionato e Coppa. Sappiamo di avere antagonisti di valore, ma con umiltà e impegno saremo competitivi. Ringrazio a nome del direttivo il direttore sportivo Nicola Albani per l'ottimo lavoro e tutti gli sponsor che hanno avuto fiducia in noi e che cercheremo di ripagare al meglio. A settembre li presenteremo assieme alla squadra”.

