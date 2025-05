Il Murata piange la scomparsa di Valter Zanca

Attraverso una nota sui propri canali social il Murata ricorda Valter Zanca, venuto a mancare improvvisamente. Tutto il direttivo, lo staff tecnico e i giocatori – si legge- si stringono con profondo cordoglio attorno alla famiglia Zanca in questo momento di grande dolore, porgendo le più sentite condoglianze. Oltre ad ottime qualità come membro dello staff, Valter verrà ricordato per la sua energia unica, la vicinanza stretta con i giocatori in tutti i momenti della stagione, ricordando a tutti quanto la forza e la luce arrivino in modo inaspettato, ricordando l’importanza del coraggio.