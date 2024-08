CAMPIONATO SAMMARINESE Il nuovo Murata, poche conferme, tante novità La finalista play-off riparte con tanti, nuovi, giovani brasiliani

E' stata giustamente definita come la grande sorpresa della scorsa stagione. Si tratta del Murata che perse la finale play-off contro il Tre Penne e vide sfumare il sogno Europeo all'ultimo minuto dei tempi supplementari. Ed è proprio da quella sfida che il Murata vuole ripartire per continuare a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Poche le conferme, rispetto allo scorso campionato. Cicarelli e Affonso sono andati alla Fiorita mentre Vasconcellos giocherà in serie D con la maglia dell'Imolese. Il Murata dunque, riparte da Sergio Grassi, come allenatore e da Elia Benedettini, a difendere la porta bianconera. Per il resto, tanti, nuovi, calciatori brasiliani. Un progetto basato sui giovani, un percorso di crescita che si pone un obiettivo ben preciso. Fare bene in campionato per continuare a sognare un posto nelle coppe europee.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: