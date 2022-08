Il "nuovo" Victor riparte dal Russi: i precedenti sorridono a San Marino

La stagione del “non avere l'ossessione di vincere ma puntare a migliorare il secondo posto dell'anno scorso” - citando il presidente Luca Della Balda - parte domani alle 16.30 da Acquaviva. Il Victor San Marino fa il suo esordio in Eccellenza affrontando una squadra che – precedenti alla mano – porta bene. Contro il Russi, nell'ultimo campionato, sono arrivate infatti due vittorie di misura in altrettanti incroci: 1-0 in casa e 1-0 in trasferta, con quel successo che regalò ai biancazzurri la seconda piazza e l'accesso ai play-off promozione. Da lì vuole ripartire il giovane e ambizioso Victor, guidato da un tecnico come Stefano Cassani che con i giovani ci sa fare, eccome. Non manca, però, l'esperienza: a partire dal capitano Alex Ambrosini, punta di diamante del reparto offensivo. E all'altro estremo del rettangolo verde il portiere Gianmarco Pazzini, già grande protagonista. Nel mezzo tanti volti nuovi che, nelle amichevoli precampionato, hanno ben figurato e vogliono continuare a stupire. La sfida con il Russi è la prima di 38 battaglie e il Victor San Marino non può sbagliare.