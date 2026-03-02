TV LIVE ·
Il Pennarossa esonera Ricchiuti

Si separano le strade tra la squadra biancorossa e il tecnico argentino.

di Lorenzo Giardi
2 mar 2026
@FSGC/Novelli
@FSGC/Novelli

Con un post su facebook, Adrian Ricchiuti ufficializza l'esonero e ringrazia tutti. Il Pennarossa e Ricchiuti si separano dopo 23 giornate e 21 punti, dodicesimo posto in campionato. In questo momento il Pennarossa è la prima squadra esclusa dai play off nonostante abbia gli stessi punti del San Giovanni che ha a suo favore gli scontri diretti. Considerando che il tecnico è in linea con gli obiettivi della società, non si capiscono i motivi che hanno portato all'esonero dell'ex fantasista del Rimini. Si attende il nome del successore.




