CAMPIONATO SAMMARINESE Il Pennarossa esonera Ricchiuti Si separano le strade tra la squadra biancorossa e il tecnico argentino.

Il Pennarossa esonera Ricchiuti.

Con un post su facebook, Adrian Ricchiuti ufficializza l'esonero e ringrazia tutti. Il Pennarossa e Ricchiuti si separano dopo 23 giornate e 21 punti, dodicesimo posto in campionato. In questo momento il Pennarossa è la prima squadra esclusa dai play off nonostante abbia gli stessi punti del San Giovanni che ha a suo favore gli scontri diretti. Considerando che il tecnico è in linea con gli obiettivi della società, non si capiscono i motivi che hanno portato all'esonero dell'ex fantasista del Rimini. Si attende il nome del successore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: