CAMPIONATO SAMMARINESE Il Pennarossa ritrova il sorriso: battuto 1-0 il Fiorentino Seconda vittoria per la squadra di Chiesanuova, trascinata da Pintore. Brutta prova dei rossoblù, che scivolano al quinto posto

Il miglior Pennarossa della stagione stende il peggior Fiorentino dell'annata. Nella 22a giornata, la squadra di Chiesanuova trova il secondo successo del proprio campionato grazie alla zampata di Pintore a inizio ripresa e allontana dal terzo posto i rossoblù, mai in partita e capaci di creare due sole occasioni. Molto più quadrata è apparsa la formazione di Filippo Dolci, che nel primo tempo ha messo le catene alla manovra degli uomini di Paolo Tarini, seppur costruendo un'unica vera palla goal, all'8', quando Drudi non riesce a deviare in rete un cross dalla sinistra.

Dopo un noioso primo tempo, la partita si accende a inizio ripresa con l'ingresso di Pintore al posto dello stesso Drudi. Una mossa che paga già al 49'. Bruttissima palla persa dal Fiorentino sulla trequarti, la recupera Zahir, che innesca in verticale proprio Pintore. L'attaccante entra nei 16 metri e con un sinistro a incrociare fulmina Benedettini. Al 54' è ancora lo scatenato numero 9 del Pennarossa il protagonista. Tacco splendido a liberare la corsa di Zenoni che entra in area e prova a imitare il compagno, ma calcia addosso al portiere. L'azione prosegue e ancora Zenoni tira dal limite, ma la palla esce a lato.

Il primo tiro in porta della partita per il Fiorentino arriva solo al 56' minuto, con Boubacar Diop, che fa uno slalom al limite e poi calcia di potenza. Del Prete respinge in tuffo. Un minuto dopo, al collega risponde Benedettini, volando a mettere in corner una bella punizione di Zenoni. Il Pennarossa è in palla e continua a cercare il raddoppio, seppur senza successo. Ci prova anche Cobo, calciando a giro dal limite destro dell'area, la palla si appoggia sulla parte alta della rete.

Al 63', però, i biancorossi rischiano tantissimo. Su un cross dalla destra di Gakou non interviene nessuno, allora ci si avventa Chiaruzzi, che da due passi spara sulla traversa, la palla torna in campo e finisce tra i piedi di Dolcini che ci prova in rovesciata, ma Del Prete è superlativo e gli nega la rete in tuffo. L'ultima opportunità la crea alla mezzora della ripresa Gakou. L'esterno del Fiorentino scende sulla destra, rientra e calcia dal vertice dell'area, colpendo però male e spedendo il pallone alle stelle.

Di fatto, l'incontro finisce qui, con il forcing del Fiorentino che non produce altre opportunità e il Pennarossa che protegge senza particolari problemi il vantaggio. Con questa sconfitta, i ragazzi di Tarini scivolano al quinto posto, risucchiati nella lotta per non scendere in zona turno preliminare. La squadra di Dolci, invece, ritrova i tre punti e sale a -1 dal penultimo posto.

