CAMPIONATO SAMMARINESE Il Pennarossa salva il 5° posto, Cosmos ko al 91° Stella risponde a Sebastiani, poi, nel recupero, Dema sigla il 2-1 definitivo.

Nonostante di fronte ci sia un Cosmos senza obiettivi e capace di appena 5 punti in 27 turni, il Pennarossa s'impantana a lungo sotto il diluvio, salvo poi trovare, nel recupero, il 2-1 che assicura il 5° posto. Evitato il sorpasso del Faetano, i biancorossi vanno agli spareggi col miglior piazzamento possibile e ora se la vedranno col Murata.

Penna subito pericoloso con Stefanelli, che manda appena alto di testa l'angolo di Mantovani e poi ci prova dalla distanza, senza sorprendere Batori. Segno di un predominio che frutta al 32°, quando Sebastiani si avventa su una palla vagante appena dentro l'area e spedisce in angolo basso. Cala la nebbia e cala anche il ritmo di una partita che offre giusto qualche velleitaria conclusione da fuori.

Finché, proprio dalla nebbia, ecco un cross da destra sul quale Stella stacca per il pari: è il 9° gol in campionato del Cosmos, il 2°, dopo quello di Neri, non a firma di Ura. Gol che comunque non dà la scossa alla partita, col Penna apparentemente rassegnato a una X che costa una posizione in classifica.

E invece così non è, perché al 91° Mantovani calcia da fuori, Batori respinge corto e Dema non perdona, ribadendo a rete. Gioia biancorossa ed ennesima delusione stagionale per Serravalle, che chiude un'annata orribile con il rosso, per proteste, a Stella.



I più letti della settimana: