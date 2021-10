CAMPIONATO Il Pennarossa sbatte sui legni: 0-0 con la Juvenes/Dogana Si ferma la corsa dei biancorossi di Chiesanuova dopo 3 vittorie consecutive: i biancorossi colpiscono 3 pali ed una traversa e non vanno oltre lo 0-0 con la Juvenes/Dogana. I biancorossoblu muovono la classifica e salgono a quota 1.

Il Pennarossa non sfonda il muro, colpisce 4 legni e dice momentaneamente addio al primato. La Juvenes/Dogana muove la classifica e si schioda da quel quota 0, immeritato viste le buone prestazioni. Ad Acquaviva finisce 0-0 anche se a recriminare di più sono i biancorossi, vicini al vantaggio dopo 20 minuti: Tamburini se ne va sulla destra e cerca Tiboni trovando, invece, un tiro-cross che a momenti beffa Guidi e incoccia sul palo. E' la traversa, poi, a fermare Tiboni sulla demi-volèe dopo il traversone preciso e puntuale di Luca Righi. Il “Penna” ha già un conto aperto con la sfortuna, la Juvenes fa la sua partita e gioca di rimessa: Baldini si invola, rientra ed esplode il destro sul primo palo trovando la grandissima risposta di Semprini che salva i suoi. Al tramonto del primo tempo Luca Righi finisce a terra ed è costretto a lasciare il terreno di gioco prima in barella e poi in ambulanza: al terzino del Pennarossa vanno sicuramente gli auguri di una pronta guarigione.

Ripresa che si apre con gli uomini di Manuel Amati pericolosi in contropiede: Merli sfiora il sette con il tiro a giro mentre, sull'altro versante, quelli di Andy Selva continuano a sbattere sul palo. In particolare Halilaj che prima cerca di risolvere una mischia furiosa in area di rigore, poi – in pieno recupero – si mette in proprio, li salta tutti e va con il destro ma uno straordinario Guidi tocca quel tanto che basta per blindare lo 0-0.

