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Il Pennarossa si avvicina all'11° posto, vincono anche La Fiorita, Domagnano e Fiorentino

di Alessandro Ciacci
7 apr 2026
Il Pennarossa si avvicina all'11° posto, vincono anche La Fiorita, Domagnano e Fiorentino

Si riapre la corsa all'11° posto nel Campionato Sammarinese, l'ultimo che garantisce l'accesso alla post-season dagli spareggi. Questo perché il San Giovanni cade 3-0 contro La Fiorita che - d'altro canto - si riprende momentaneamente la quarta posizione a discapito della Folgore e il Pennarossa, battendo 2-1 il Cailungo, si porta a un solo punto di distanza dai rossoneri quando mancano 3 giornate alla fine.

Resta tutto invariato per quanto riguarda la sesta posizione: il Domagnano supera di misura il Faetano (1-0) e mantiene a +2 il Fiorentino, che ha vita facile contro la San Marino Academy imponendosi con un netto 3-0.

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