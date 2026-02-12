CAMPIONATO SAMMARINESE Il Pennarossa sorprende il Tre Fiori: è 0-0 nel recupero del 15° turno La squadra di Ricchiuti non concede reti, e sfiora anche la vittoria. I gialloblù scendono a +3 sulla Virtus

Dopo la neve, che aveva costretto a rinviarla a febbraio, la 15a giornata di campionato riserva ancora sorprese: il Pennarossa ferma sullo 0-0 il Tre Fiori e dà un nuovo volto a quello che sarà l'ultimo terzo del torneo. Anzi, la squadra di Ricchiuti nel recupero ha anche avuto l'opportunità per vincere una gara di cui le squadre si sono prese un tempo a testa, per occasioni e gioco creati.

La partenza del Pennarossa coglie di sorpresa il Tre Fiori, sovrastato dalla veemenza dei biancorossi. Al primo minuto, Parisi combina con un compagno, sgasa sulla sinistra ed entra in area, ma arriva stanco al tiro. Tra il 9' e il 10', altra doppia occasione per Chiesanuova. La prima grazie a un contropiede concluso da Angelini con un tiro a incrociare che Nardi sfiora, mettendo in angolo. La seconda, sulla battuta del corner, con un colpo di Tolomeo, a metà tra la suola e il tacco, deviato in angolo da un difensore.

Il Tre Fiori fatica e si affaccia in avanti solo nel finale. Il primo tiro è di Pini, scoccato dal limite, e sfiora il palo, dopo una mischia infinita su cui vanno a vuoto Prandelli, Mema e Dolcini. C'è spazio anche per una combinazione tra i due attaccanti di Girolomoni, con Mema che piazza la sponda e Prandelli che calcia a rimorchio, ma conta male i passi e cicca il tiro.

Ingabbiato per un tempo intero, il Tre Fiori alza baricentro e pressione nella ripresa, eppure la difesa del Pennarossa sembra impenetrabile e le occasioni non fioccano. Sventata un'altra mischia, col pallone che balla a lungo davanti alla linea, il pericolo successivo per i biancorossi arriva solo al 72', quando Filippo Tordella respinge con la mano di richiamo una punizione di Sami. L'unica vera palla goal del Tre Fiori arriva all'85' e nasce da un rinvio dalla difesa, controllato da Bernardi, che triangola con Brisigotti e arriva in area. Il numero 10 anticipa l'uscita di Filippo Tordella, ma Depaoli si lancia sul pallone vagante e lo toglie dalla porta all'ultimo.

Nel finale, tra falli, contestazioni e perdite di tempo si gioca pochissimo, eppure c'è ancora spazio per un'ultima occasione di marca Pennarossa, che Papa cestina, calciando in fretta e male. La partita, perciò, non si stappa: ad Acquaviva finisce 0-0.

