NAZIONALI Il pomeriggio perfetto dell'U21: Zannoni spicca in una grande prova di squadra La tripletta del n°10 è stata il coronamento di una partita d'alto profilo dei biancazzurrini di Cecchetti.

Non era un'amichevole ufficiale e per quanto conti poco è l'unico neo di un pomeriggio perfetto. Perché ufficiale o meno il 3-0 con Gibilterra è comunque un qualcosa di unico a livello di U21 e non solo, sia per il risultato in sé che per come è maturato.

Una partita dominata, con due pali e diverse occasioni create a sommarsi alle reti siglate. Certo, la difesa ospite ha lasciato parecchio a desiderare, ma San Marino è stato bravo a sfruttare ed evidenziare le lacune avversarie, mettendo in mostra ottime trame offensive.

Una coralità dalle quale sono emerse importanti prove individuali, su tutte ovviamente quella di Samuele Zannoni: il centrocampista offensivo del Torconca, classe 2002, ha letteralmente furoreggiato, tra tripletta, palo e tanta rifinitura per i compagni, soprattutto nella ripresa. E sempre in termini di rifinitura, da segnalare i due assist di Alberto Riccardi, terzino sinistro classe 2006 dell'Academy alla sua prima in U21.

In tutto ciò pure la fase difensiva ha messo in mostra ordine e compattezza, anche perché dalla panchina Cecchetti si faceva sentire e non poco, per tenere sul pezzo i suoi. Così, nonostante il triplice vantaggio già al 26°, l'attenzione è scemata raramente: si conta solo una parata per Amici, che in mattinata era ancora in Austria con la maggiore.

Nel video le parole del portiere dell'U21, Pietro Amici

