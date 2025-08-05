Il portiere sammarinese Edoardo Colombo riparte da Malta: "Un'opportunità da sfruttare"

L'ex portiere di Rimini e Forlì riparte dalla Premier League di Malta. A ufficilizzare l'arrivo di Edoardo Colombo nell'Isola dei Cavalieri è stato proprio il nuovo club il Gzira United Football Club. Nuovo tecnico del portiere della Nazionale di San Marino sarà Giovanni Tedesco ex calciatore di Perugia, Fiorentina e Palermo.

"Ho scelto Malta - ha detto a San Marino RTV Edoardo Colombo - perché penso che per il mio percorso sia un'opportunità da sfruttare, sia per la visibilità sia per la crescita personale come ragazzo che come calciatore. Sono molto contento di fare questa nuova esperienza che mi legherà al club per un anno con un'opzione per un altro. Spero che tutto vada per il meglio".



















