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Il Presidente del San Marino Calcio Emiliano Montanari sotto accusa dalla guardia di finanza: sequestrati 14 milioni di euro

Lo riporta il “Corriere della Sera" di Roma. L’imprenditore romano avrebbe gonfiato i bilanci di una sua società, la Nuova Elettra Srl, in modo da farla sembrare più solida. Arrivate anche le motivazioni sui deferimenti

di Lorenzo Giardi
20 giu 2026

La guardia di finanza ha sequestrato 14 milioni di euro a Emiliano Montanari, noto a Siena per essere stato presidente della Robur in una delle annate più tragiche della storia bianconera, culminata con la mancata iscrizione in C e la ripartenza dall’Eccellenza. Secondo le fiamme gialle, sulla base di quanto riporta il Corriere della Sera di Roma, l’imprenditore romano avrebbe gonfiato i bilanci di una sua società, la Nuova Elettra Srl, in modo da farla sembrare più solida del dovuto, attrarre potenziali investitori e vendere loro quote maggiorate.

Passano quasi in secondo piano le motivazioni della Procura Federale sui deferimenti all'epoca dei fatti dei tre componenti della società : Montanari, Deoma e Feroni. In sostanza secondo i giudici, Filippo Fabbri e Alessandro Fabbri sono stati emarginati dalla prima squadra. È stato accertato che: dal 25 settembre al 4 dicembre 2025 sono stati tenuti fuori rosa, si allenavano separatamente dal resto dei compagni; venivano impiegati con la Juniores Nazionale. Alessandro Fabbri era stato escluso anche dal gruppo WhatsApp della squadra; alcune modalità adottate erano considerate punitive e non semplici scelte tecniche.

Perché il Tribunale non ha creduto alla difesa? I dirigenti hanno sostenuto che si trattasse di decisioni tecniche degli allenatori. Al contrario, secondo i giudici, non si è trattato di normali scelte sportive, ma di un trattamento non conforme agli obblighi che una società ha verso i propri tesserati. Da qui le sanzioni definitive come già riportato: Emiliano Montanari 10 mesi di inibizione. Daniele Deoma 6 mesi di inibizione. Alessio Ferroni 3 mesi di inibizione. San Marino Calcio 2.000 euro di ammenda.




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