Il Presidente del San Marino Calcio Emiliano Montanari sotto accusa dalla guardia di finanza: sequestrati 14 milioni di euro

La guardia di finanza ha sequestrato 14 milioni di euro a Emiliano Montanari, noto a Siena per essere stato presidente della Robur in una delle annate più tragiche della storia bianconera, culminata con la mancata iscrizione in C e la ripartenza dall’Eccellenza. Secondo le fiamme gialle, sulla base di quanto riporta il Corriere della Sera di Roma, l’imprenditore romano avrebbe gonfiato i bilanci di una sua società, la Nuova Elettra Srl, in modo da farla sembrare più solida del dovuto, attrarre potenziali investitori e vendere loro quote maggiorate.

Passano quasi in secondo piano le motivazioni della Procura Federale sui deferimenti all'epoca dei fatti dei tre componenti della società : Montanari, Deoma e Feroni. In sostanza secondo i giudici, Filippo Fabbri e Alessandro Fabbri sono stati emarginati dalla prima squadra. È stato accertato che: dal 25 settembre al 4 dicembre 2025 sono stati tenuti fuori rosa, si allenavano separatamente dal resto dei compagni; venivano impiegati con la Juniores Nazionale. Alessandro Fabbri era stato escluso anche dal gruppo WhatsApp della squadra; alcune modalità adottate erano considerate punitive e non semplici scelte tecniche.

Perché il Tribunale non ha creduto alla difesa? I dirigenti hanno sostenuto che si trattasse di decisioni tecniche degli allenatori. Al contrario, secondo i giudici, non si è trattato di normali scelte sportive, ma di un trattamento non conforme agli obblighi che una società ha verso i propri tesserati. Da qui le sanzioni definitive come già riportato: Emiliano Montanari 10 mesi di inibizione. Daniele Deoma 6 mesi di inibizione. Alessio Ferroni 3 mesi di inibizione. San Marino Calcio 2.000 euro di ammenda.







