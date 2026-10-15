COPPA DELLE REGIONI Il Ptuj e l’arbitro non affossano la NAT San Marino: 1-1 all’esordio

Uno degli arbitraggi più controversi degli ultimi tempi rischia di rovinare l’esordio della NAT San Marino nel Turno Intermedio della Coppa delle Regioni ma alla fine contro gli sloveni del Ptuj - padroni di casa - arriva un 1-1 che lascia tutto aperto in ottica qualificazione alla fase finale. Passano solo due minuti ed ecco la prima “sliding door” della partita: Badalassi si avventa sul lancio dalle retrovie, anticipa Zupanic in uscita e colpisce involontariamente il portiere avversario. É uno scontro duro, ma di gioco. Il direttore di gara però non é dello stesso avviso ed espelle il 9 biancazzurro, condizionando inevitabilmente l’andamento della sfida. Badalassi lascia sconsolato il terreno di gioco, Zupanic é costretto alla sostituzione dopo quasi 7 minuti di attesa. Nonostante l’inferiorità numerica, i Titani restano in partita: bella combinazione a sinistra, chiusa dal diagonale impreciso di Buda. La prima vera occasione é sempre griffata San Marino: punizione velenosa di Garcia Rufer, Ciacci non ci arriva per un soffio e Rogina si distende in corner. Sulle situazioni da fermo, la NAT é pericolosissima: Bernardi la fa girare sopra la barriera ma scheggia la traversa, passando a centimetri dal possibile vantaggio. Il Ptuj non si vede mai nel primo tempo, ad eccezione della grande chance nel maxi-recupero assegnato: coast to coast di Lipavsek che allarga in direzione Fridl e se la va a riprendere a centro area, girata volante e super risposta d’istinto di Guddo che mantiene lo 0-0 dopo i primi 45’.

In una competizione UEFA riservata ai dilettanti - con ragazzi che si impegnano ad atteggiarsi e comportarsi da professionisti - l’unica figura “dilettante” resta l’arbitro lettone Spasjonnikovs che, dopo l’errore della prima frazione sul rosso a Badalassi, fa forse peggio ad inizio ripresa. La spinta di Fabbri sull’avversario é quasi inesistente e sicuramente non fallosa, ma il direttore di gara concede il calcio di rigore al Ptuj tra le perplessità dei biancazzurri in campo e in panchina. Dal dischetto il capitano Krajnc ha vita facile a spiazzare Guddo e scrivere 1-0. Con la stanchezza che aumenta, assieme alla frustrazione, gli spazi si aprono e ci vuole Guddo a tenere in vita la NAT dicendo di no a Bonjec. Che con cuore ci crede: Belward fa correre Bottoni a destra, cross con i giri giusti e Bernardi - in controbalzo - manda sopra la traversa da ottima posizione. Di là si ripete il duello Guddo-Bonjac, vinto ancora dall’estremo difensore della Virtus. Colpo del ko che non arriva nemmeno a stretto giro di posta con il simil-pallonetto di Kenda che termina sul fondo. San Marino resta in vita e - con le ultime forze - trova un meritatissimo pareggio: Belward, che dal suo ingresso in campo ha spaccato in due la partita, duetta con Bernardi, mette dentro e Ramsak - nel tentativo di anticipare Sartini - se la infila nella propria porta per l’1-1. Una prestazione tutto cuore dei ragazzi del CT Luigi Bizzotto, in grado di resistere per oltre 85 minuti in 10 uomini e di portare a casa un buon pari, per come s’era messa.

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