Il punto sul mercato a un mese dall'inizio del campionato sammarinese

Manca meno di un mese all'inizio della prossima stagione del campionato sammarinese e le squadre sono alla ricerca degli ultimi tasselli mancanti per completare il loro organico. La settimana di ferragosto ha regalato alcuni spunti interessanti in casa Tre Fiori, dove occorreva un difensore centrale ed è arrivato. Si tratta di Umberto De Lucia, l'ultimo campionato disputato in Serie D con la maglia della Correggese. Tre nuovi acquisti anche per il Faetano. Il primo è un ritorno, Mattia Giardi torna in gialloblu dopo gli anni passati alle corti di Folgore e Tre Fiori; arrivano Kalemi Arneld, centrocampista 20enne che ha disputato gli ultimi campionati tra Promozione ed Eccellenza nelle Marche e Abdoul Aziz, ex giocatore della Libertas.









Alex Nodari è chiamato a portare tanta esperienza nel reparto difensivo della Virtus, che quest'anno parte con tante ambizioni dopo acquisti importanti quali Luca Sorrentino e Joel Apezteguia: i neroverdi si candidano ad essere la vera sorpresa del campionato. L'asse Domagnano- Tre Penne continua a essere sempre attivo: Pietro Semprini va ad arricchire il reparto offensivo di Stefano Ceci. Il giro delle punte non finisce qui perché Marco Bernardi vestirà la maglia del Murata; mentre la Libertas sostituisce Bernacci, accasatosi al Gambettola, con Emiliano Olcese. L'attaccante ex Vis Pesaro e San Marino calcio era stato sondato anche dal nuovo Victor San Marino. La mini-rivoluzione de La Fiorita che ha coinvolto dirigenza e staff tecnico ha portato al comando dei gialloblu Oscar Lasagni, che ha preso il posto di Nicola Berardi; il nuovo direttore sportivo è invece l'ex team manager Denis Casadei. Il 2 settembre chiuderà ufficialmente il calciomercato estivo; manca sempre meno alla rincorsa al titolo detenuto dalla Folgore di Omar Lepri.