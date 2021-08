Nella prima uscita stagionale, amichevole contro il Rimini per il Victor San Marino. Nel ritiro dei biancorossi di Castel del Rio, la squadra di Gianni D'Amore è stata battuta per 6-0. All'intervallo il Rimini conduceva 2-0 con reti di Gabbianelli su rigore e Ferrara, reti arrivate in apertura e chiusura di tempo. Nella ripresa le altre 4 reti con: Barbatosta, Kamara e la doppietta di Mencagli.