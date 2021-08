AMICHEVOLE Il Rimini vince 6-0 con il Victor San Marino Biancorossi avanti 2-0 all'intervallo, poi nella ripresa anche la doppietta di Mecagli

Il Rimini vince 6-0 con il Victor San Marino.

Nella prima uscita stagionale, amichevole contro il Rimini per il Victor San Marino. Nel ritiro dei biancorossi di Castel del Rio, la squadra di Gianni D'Amore è stata battuta per 6-0. All'intervallo il Rimini conduceva 2-0 con reti di Gabbianelli su rigore e Ferrara, reti arrivate in apertura e chiusura di tempo. Nella ripresa le altre 4 reti con: Barbatosta, Kamara e la doppietta di Mencagli.

