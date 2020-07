NAZIONALI Il ritorno di Loris Bonesso All'ex allenatore delle giovanili verrà affidata la panchina della Nazionale Sammarinese Under 17. Gianluca Leoni guiderà l'Under 16 della San Marino Academy

Il ritorno di Loris Bonesso.

Tramontate le ipotesi Massimo Gori e Gianluca Procopio, salgono le quotazioni di Loris Bonesso per la panchina della Nazionale Sammarinese Under 17. Conclusa la stagione con l'Under 16 del Rimini, Bonesso potrebbe tornare sul Titano per allenare anche la squadra Under 17 della San Marino Academy. Novità anche per l'Under 16 dove è previsto l'arrivo di Gianluca Leoni, nella passata stagione allenatore delle giovanili del Cesena.



