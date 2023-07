Il sammarinese Colombo al Rimini, Nardi ufficiale al Tre Fiori

In Serie C, il Rimini ha completato il pacchetto dei portieri con l'arrivo del sammarinese Edoardo Colombo, che vanta anche una presenza con la Nazionale Under 21. L'estremo difensore biancazzurro ha militato in Serie D con la maglia della Cavese ed è già a Bagno di Romagna per il ritiro pre-campionato dei biancorossi.

Passando a San Marino, colpo da novanta per il Tre Fiori che si assicura le prestazioni di Michele Nardi. L'esperto portiere, appena svincolato dalla Fermana, può vantare 327 presenze tra i professionisti con le maglie – tra le altre - di Santarcangelo, Parma e Cesena.