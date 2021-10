CAMPIONATO SAMMARINESE Il San Giovanni batte il Faetano con un gol di De Biagi San Giovanni sale a quota 6 in classifica. Il Faetano resta fermo a 3

Pericoloso il Faetano in apertura con la conclusione di Agustin Nicolas Cavalieri che finisce sull'esterno della rete. Episodio nel finale di tempo quando Russo manda in porta Kalemi, la terna arbitrale annulla tutto per posizione irregolare del numero 20 del Faetano, si resta sullo 0-0. Scontro di gioco tra Palazzi e Marigliano, ad avere la peggio è il giocatore del San Giovanni, il quale è costretto a lasciare il campo. In bocca al lupo per una pronta guarigione, si dovrebbe trattare di un problema alla caviglia sinistra. Nei primi 45 minuti è nettamente il Faetano la squadra più pericolosa. Cavalieri per Kalemi, De Angelis bravo a respingere con i piedi. Sempre e solo Faetano, ci prova Mattia Giardi attento e risolutivo De Angelis. Come accade spesso nel calcio, chi sbaglia troppo poi paga e il San Giovanni alla prima sortita segna. In mischia l'ultimo tocco è del sammarinese Alex De Biagi. Veemente la reazione di un Faetano beffato, per avere fatto la partita, ma senza incidere: punizione Palazzi, Sinjiari in spaccata spedisce di poco alto. Sempre Palazzi su palla inattiva, colpo di testa di De Buono manca sempre qualcosa. Nel finale contrasto in area tra Alex De Biagi e Palazzi l'arbitro non concede il rigore. All'Aquaviva Stadium, San Giovanni batte Faetano 1-0.

