CAMPIONATO SAMMARINESE Il San Giovanni batte il Murata e riparte Dopo due sconfitte consecutive la prima vittoria in campionato della squadra di Matteo Antonioli. Murata – San Giovanni 0-2

Una vittoria che non arrivava dal 11 aprile scorso per un San Giovanni capace di interrompere una lunga striscia negativa. La squadra di Antonioli ha dominato il primo tempo rischiando pochissimo e andando vicinissima al gol nei primissimi minuti con il tiro-cross di Eric D'Angeli, tra i migliori, e la conclusione ravvicinata del centrale Andrea Filippi. Tarini ha dovuto sostituire dopo pochi minuti Peri per infortunio al suo posto Piantkivskyy.

C'era grande attesa per il centroavanti bianconero Luca Hassler autore di una tripletta con il Pennarossa, e il numero 10 si è fatto notare con una fiammata, solo il palo gli ha impedito di sbloccare la partita. Ma è stato il classico fuoco di paglia, da questo momento San Giovanni in dominio e in successione i gol del capitano Matteo Zanni, minuto 23. Poco dopo il raddoppio con un azione ben costruita da Chiaruzzi che ha portato al corner; dal calcio d'angolo ben battuto, Marco Spennato con grande tempismo attaccando il primo palo scarica in porta per il 2-0 della squadra di Borgo Maggiore.

Nel finale di frazione ci prova il Murata sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma è del San Giovanni l'occasione più ghiotta per chiudere l'incontro già nella prima frazione, Zanni conclude a botta sicura ma in qualche modo si salva il Murata. Nella ripresa bianconeri che cercano in qualche modo di avanzare il baricentro, ma il San Giovanni con lucidità chiude i varchi e sfiora più volte il terzo gol, Pasolini con un tocco a ritroso rischia l'autogol, buon per lui che la palla colpisce la base del palo. Poco male perchè la squadra di Antonioli con merito porta a casa la prima vittoria in campionato che permette di interrompere la lunga striscia negativa e di incamerare fiducia per il futuro. A Montecchio San Giovanni batte Murata 2-0.

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