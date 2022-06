CAMPIONATO SAMMARINESE Il San Giovanni cala il pokerissimo di nuovi acquisti A Greppi si aggiungono Giuliano, Sartini, Giambalvo e Bruma

Il San Giovanni cala il pokerissimo di nuovi acquisti.

Prende sempre più forma il San Giovanni 2022-2023. iI presidente Massimiliano Venturi e il direttore generale Fabio Giardi hanno infatti messo a segno ben cinque copi di mercato e confermato al momento dieci elementi della rosa che ha conquistato il secondo playoff consecutivo. Dopo bomber Simone Greppi, attaccante classe 2001 reduce dalle esperienze alla Stella San Giovanni, alla Sammaurese e al Tropical Coriano, arrivano infatti alla corte di mister Marco Tognacci e del suo staff tre difensori e un secondo attaccante. Per la retroguardia ecco infatti Alex Giuliano, terzino sinistro classe 99 lo scorso anno al Verucchio in Promozione, Stefano Sartini (2000) in arrivo dalla Cosmos e il giovane Alessandro Giambalvo (2003) dal San Marino. Per rinforzare il reparto offensivo, dal Murata sbarca invece in rossonero Mihail Bruma, classe 1995. “Continuiamo a ricercare giovani di valore anche di prospettiva da inserire in un gruppo completato da qualche esperto. Rosa di cui faranno ancora parte il portiere Andrea Conti (2002), i difensori Luca Angelini (1999) Alex De Biagi (2000), Giacomo Conti (1999), Enea Senja (1999) e Michele Tasini (1995), i centrocampisti Giulio Strologo (1991), Federico Berardi (1997) e Kevin Lisi (2000) e l’attaccante Lorenzo Montebelli (1999) con cui abbiamo già parlato trovando un accordo per la prossima stagione” rivela il presidente Venturi.

