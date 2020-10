Il San Giovanni è la lieta sorpresa

Il campionato ha una nuova capolista. E' il Tre Penne che approfitta dal turno di riposo de La Fiorita e con 12 punti guida a punteggio pieno. Le partite della domenica confermano invece che una sorpresa, almeno in questa prima parte, c'è. E' il San Giovanni che batte il Pennarossa e si aggrappa a La Fiorita e Libertas con le quali condivide il secondo posto. Decisiva la vittoria su un Pennarossa che invece stenta ad ingranare e che a Fiorentino ci ha provato con decisione solo sul finire di primo tempo. Nella ripresa il gol partita del solito Comuniello bravo ad andarsene sulla sinistra e ingannare Valentini calciando incrociato. La reazione dei ragazzi di Selva porta ad una mischia furibonda che avvicina solo Chiesanuova al pareggio. Arena si salva. Martin su punizione prima del triplice fischio che sancisce il successo per 1-0 del San Giovanni.





Ricomincia a correre il Tre Fiori che cala il tris contro il Faetano: Del Sante sbatte sulla traversa e anticipa di poco il vantaggio arrivato con Santoni. La sua conclusione da fuori all'angolo spezza l'equilibrio di una partita che di lì in poi prende decisa la via del Castello di Fiorentino. Del Sante trova il raddoppio della quasi tranquillità anche perchè nei rari affacci offensivi faetanesi, Simoncini si fa trovare pronto. Nella ripresa il tris è anticipato dalla gran girata di Angelini salvata sulla linea, e poi servito in seguito ad una carambola tra il portiere Ermeti e numerosi giallorossi. Il gol è di Pracucci. Lo 0-0 tra Murata e Folgore non vale nè per il salto di qualità della prima, nè per il riscatto della seconda.