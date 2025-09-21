Il San Marino cade anche con l'Ostiamare, rosso ingenuo per Merlonghi

Al Calbi di Cattolica, arriva, pochi secondi dopo la conclusione del derby Lazio - Roma, il proprietario e presidente dell’Ostiamare Daniele De Rossi. Il campione del mondo con l’Italia 2006 al seguito della sua squadra in testa al campionato dopo due giornate a punteggio pieno dopo aver battuto Ancona e Maceratese. Qualche cambio per Malgrati rispetto a mercoledì con Merlonghi per Rizzi, e i sammarinesi Fabbri e Tosi titolari. Primo tempo a buon ritmo ma senza alcuna occasione da gol veda. Due colpi di testa non pericolosi su altrettante punizioni e un diagonale di Badie lontano dai pali difesi da Meli. Il San Marino dei primi 45 e’ tutto in questo tiro dai 30 metri di Visconti. Bella combinazione tra Gueye e Vianni esce Meli che poi perde ma recupera velocemente la sfera . Ma è un San Marino in confusione nel finale di tempo : Merlonghi sul capitano dell’Ostiamare Piroli secondo il Direttore di Gara Pasqualini di Macerata e’ da rosso diretto. Biancoazzurri in 10. Ripresa tutta in salita. Ostiamare che stazione costantemente nella trequarti Vianni da fuori rimedia solo un angolo. Il risultato si sblocca con un calcio di rigore causato dall’uscita di Meli su Vianni . Dagli undici metri lo stesso Vianni calcia centrale, ma sulla respinta è pronto a scaricare in rete. Aperta la scatola l’Ostiamare fa quel che vuole il raddoppio e’ del migliore in campo Badie. Nel finale direttamente da calcio d’angolo Gasperoni accorcia le distanze ma non basta Terza sconfitta consecutiva per il San Marino e terza vittoria consecutiva per l’Ostiamare. Allo stadio Calbi di Cattolica Ostiamare batte San Marino 2-1.











