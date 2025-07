SERIE D 2025-2026 Il San Marino Calcio ai blocchi di partenza Si sta completando la rosa guidata dal tecnico Andrea Malgrati. Ritrovo a Chianciano per il ritiro domenica 3 agosto

Non ci sarà una presentazione vera e propria almeno fino alla fine del ritiro di Chiaciano Terme dove il gruppo squadra alloggerà nel prestigioso Grand Hotel le Font e dal 4 al 28 di Agosto svolgerà la preparazione nello Stadio Comunale di Chianciano. Il San Marino Calcio tassello dopo tassello si sta completando, l'ultimo annuncio ufficiale riguarda il Responsabile Scouting accordo raggiunto con Alessio Ferroni 53 anni. Non è ancora ufficiale ma probabilmente lo sarà presto l'arrivo di Alessandro Provazza esterno offensivo ex Reggina classe 2003 di cui si dice molto bene. Un'altra grande novità ma deve essere confermata è il probabile inserimento dei Titani nel Girone F e non nel D. Un San Marino Calcio che ripartirà, nel ruolo di Team Manager da uno che ha il cuore dipinto di biancoazzurro come Sandro Macerata. Per il difensore della Nazionale sammarinese Filippo Fabbri quella di quest'anno si prospetta la stagione della definitiva consacrazione con tanto di fascia di capitano.

