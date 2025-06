SERIE D Il San Marino Calcio annuncia sede e data del ritiro pre campionato I biancoazzurri si ritroveranno dal 4 al 28 agosto a Chianciano Terme e la preparazione si svolgerà alo stadio Comunale di Chianciano

Chianciano Terme per preparare la stagione 2025/26 Il San Marino Calcio comunica di aver concluso l’accordo con le strutture che ospiteranno il ritiro precampionato della prima squadra. La scelta della location, adeguata alle ambizioni della società che punta ad un campionato di altissimo vertice, è ricaduta su una località ed una struttura alberghiera che rappresentano una vera e propria eccellenza. Il ritiro si svolgerà nel cuore verde della Toscana tra la Val d’Orcia e la Val di Chiana in uno dei più famosi centri termali italiani: Chianciano Terme. Situato a 475 metri di altezza, il paese, di circa 7000 abitanti, è noto per le proprietà delle proprie acque termali già apprezzate al tempo degli Etruschi e dei Romani. Nelle vicinanze ci sono località come Pienza e Montepulciano Il gruppo squadra alloggerà nel prestigioso Grand Hotel le Fonti dal 4 al 28 di Agosto e svolgerà la preparazione nello Stadio Comunale di Chianciano.

