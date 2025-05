Il San Marino Calcio giocherà fuori dal Titano anche l'anno prossimo

Nella prossima stagione il San Marino Calcio non giocherà a San Marino. Lo ha comunicato la stessa società di Serie D, che già quest'anno l'ha trascorso in larga parte fuori dai confini del Titano, citando il testo di un'e-mail ricevuta dalla Fsgc: “Facciamo seguito alla vostra e-mail sotto riportata per comunicare che il Consiglio federale, nella seduta di lunedì 26 Maggio 2025, ha preso in esame la vostra richiesta e, valutate tutte le attività in programma per la prossima stagione sportiva e le difficoltà riscontrate nella sistemazione delle varie squadre dei club sammarinesi (sia senior che di settore giovanile), Nazionali, San Marino Academy, e Grassroots, ci vediamo impossibilitati a concedervi l’impianto di Acquaviva sia per gli allenamenti che per le gare ufficiali della prossima stagione sportiva 2025/26. Cordiali saluti".

Una comunicazione secca e concisa, quella del San Marino Calcio, che ovviamente ancora non ha potuto comunicare il campo sportivo su cui disputerà la prossima annata di Serie D. In quella appena trascorsa, dopo l'alluvione che aveva rovinato l'impianto di Acquaviva e il seguente trasloco forzato, a ospitarli dall'autunno in poi è stato lo stadio di Cattolica.